Thiago Motta, tifosi e la raccolta firme: "Sono sicuro che la pensano come me"

È la vera sorpresa dell'anno, per risultati e per qualità di gioco espresso. Il Bologna di Thiago Motta , al momento al 4° posto in classifica al pari dell' Atalanta (ma i bergamaschi hanno una gara in meno), sembra non avere nessuna intenzione di fermarsi. Dopo il successo ottenuto contro la Lazio all'Olimpico , i rossoblù proveranno a replicare in casa contro il Verona . Hellas, reduce dal pareggio contro la Juve , avversario ostico: parola del tecnico degli emiliani nella conferenza della vigilia.

Bologna-Verona e futuro, parla Motta

Così Motta in sala stampa a poche ore dal match del Dall'Ara: "Il Verona ha un'identità precisa ed è in forma. Rispetto Baroni, è un grande allenatore: la sua squadra ora è difficile da affrontare. È in un buon momento, ha pareggiato con la Juventus nell'ultimo turno, e non ho visto squadre in grado di metterla davvero in difficoltà. Se il mio Bologna ha altri margini di miglioramento? Penso solo alla partita di domani, a casa fare e a cosa evitare per dare una gioia a noi stessi e ai nostri tifosi".

Il Bologna vola e in città, viste le tante voci che vorrebbero Motta andare verso altri lidi la prossima stagione, è partita una raccolta firme intitolata 'Thiago resta con noi': "Ringrazio moltissimo i nostri sostenitori, e in particolare Giovanni Bertelli. Sono certo però che loro, esattamente come noi, pensano alla partita di domani e a fare una bella prestazione contro il Verona. Se sul mio futuro inciderà anche il calore della città? Non sono solo un professionista, sono un essere umano. Non penso di meritare tutto questo, ma sono grato a tutta questa gente. In ogni decisione che prendo influiscono le emozioni".