Thiago Motta: "C'è qualcosa di Gasperini nel mio calcio. E su Koopmeiners..."

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia di Atalanta-Bologna, valida per la ventisettesima giornata di Serie A: "L'Atalanta è una squadra forte del nostro campionato, non lo devo dire io. Basta guardare le classifiche degli ultimi anni. Portano qualcosa in più che è la mentalità del loro allenatore. Non è una squadra che è solo arrivata, si mantiene anche in vetta al campionato con Juventus, Inter e Roma. L'Atalanta si è mantenuta lì, ed è la cosa più difficile. Calciano bene da fuori, basti vedere Koopmeiners, attaccano bene l'area crossando dagli esterni anche con il quinto che arriva dalla parte opposta, cercano l'errore degli avversari per poterli punire. È uno spareggio Champions? È la prossima partita, tutto il resto non conta".