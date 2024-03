Motta: "Questo Bologna ha undici leader. Calafiori? Alla sua età..."

Su Empoli-Bologna

"I singoli fanno il bene della squadra, ma è il gruppo che conta. La cosa più difficile per me è non far giocare chi resta fuori. Possono entrare 11 calciatori e subentrare 5, ma tutti meriterebbero di giocare. Ed è questa la cosa più importante, cioè che tutti rispettano le decisioni. Noi dello staff siamo giusti con loro, le scelte sono mie di chi gioca e chi no. Oggi mi viene in mente chi era in panchina, perché loro passano energia a chi è in campo e a chi deve entrare. Il Bologna, oggi, ha meritato di vincere, certo abbiamo sbagliato qualche occasione prima ma, alla fine, la vittoria di questo gruppo è meritata. Abbiamo undici leader, oltre a quelli che entrano. Ci sono cose che non si allenano, tutti si inseriscono e hanno libertà di prendere decisioni. In armonia con i compagni. I veri protagonisti sono questi ragazzi, devo solo fare i complimenti a tutti loro", ha concluso Motta.