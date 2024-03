Cremonini, compleanno e regalo speciale del Bologna

Ieri, 27 marzo, Cesare Cremonini ha compiuto 44 anni e sui social ha commentato: "Regali di compleanno speciali. Felice come un bambino. Anzi, come un cinno". Il motivo? Semplice espiegato con tanto di foto e video con cui è stata documentata la visita che una delegazione dei giocatori del Bologna gli ha fatto per auguri buon compleanno ed omaggiarlo con una maglia di Zirkzee. Autografata da Zirkzee in prima persona.