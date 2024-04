Motta: Meritava il Bologna. Certo, se vinci tanto in trasferta sei da Scudetto

Il Bologna ha frenato al sua corsa in casa del Frosinone ma ha comunque mantenuto la striscia positiva aperta per continuare a sognare la Champions League. Il quarto posto ora è insidiato dalla Roma, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, ma per Thiago Motta è importante "tenere i piedi per terra e continuiamo a lavorare" per preparare le prossime sfide. Intanto lo 0-0 contro i ciociari ha permesso al tecnico di analizzare la sfida in conferenza e cos'è mancato ai rossoblù per portare a casa i tre punti.

Thiago Motta, commento dopo Frosinone-Bologna Thiago Motta ha analizzato la partita pareggiata contro il Frosinone: "Non mi hanno sorpreso, anzi li abbiamo gestiti in maniera intelligente e abbiamo costruito le migliori occasioni da gol. Dobbiamo affrontare le partite in questo modo, capire condizioni e momenti. Abbiamo giocato da squadra, nonostante il clima e il campo secco, questo favorisce chi pressa perché la palla corre meno veloce. Potevamo vincerle e l'avremmo meritato". E proprio sul campo poco bagnato: "E' un ipotesi che rietengo possibile, ma non posso dire l'abbiano fatto apposta. Sapevamo sarebbe successo anche se non è un lamentarsi".

E sulla differenza tra le due squadre: "Io credo si sia vista eccome. Abbiamo meritato di vincere noi e non il Frosinone, perché il pari non è giusto. Rispetto l'osservazione ma non sono d'accordo". Sulla pressione della Roma: "Non pesa e non peserà perché a inizio campionato non potevamo immaginare una situazione del genere". A chiudere sul discorso tra la differenza di punti tra casa e trasferta: "Chi fa tanti punti fuori casa sono le squadre come l'Inter che sta per vincere lo scudetto. Noi dobbiamo giocare con umiltà, lo dico sempre ai ragazzi, e affrontare partita dopo partita con grandi prestazioni".

