Motta, furia sul Monza: "Il calcio italiano non deve tollerare questo"

Il commento di Motta dopo Bologna-Monza

"Oggi meritavamo la vittoria, abbiamo giocato meglio di Frosinone ma la palla non è entrata. Meritavamo quel gol che non è entrato, ma ora avanti così", ha aggiunto. "I mancati cambi? Ho visto la squadra bene, non c'era niente da toccare. I cambi sono una possibilità ma non sono obbligatori. Abbiamo fatto un'ottima prestazione", ha dichiarato ancora Motta. Inevitabile l'ennesima domanda sul suo futuro e se la Champions potrebbe pesare. "E' una ipotesi la qualificazione, oggi abbiamo pareggiato una partita ben giocata e ora dobbiamo pensare alla Roma. Tutto il resto è parlare per parlare, io penso solo a recuperare le energie per affrontare una Roma in grande forma. Noi dobbiamo solo mantenere i piedi per terra e andare sulla stessa strada", ha concluso Motta.