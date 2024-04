Infortunio Ferguson, la diagnosi è una mazzata: come cambia il mercato Juve

Si può rovinare un bel film solo con il finale? Forse. Il protagonista è Ferguson, artefice della grande cavalcata del Bologna delle meraviglie. Il centrocampista scozzese era uscito anzitempo contro il Monza per un fastidio al ginocchio in seguito a un contrasto con Birindelli. "Spero non sia nulla di grave", aveva scritto sui social. Il presentimento negativo lo aveva e adesso è arrivato anche il responso medico: lesione del legamento. Una brutta notizia per Thiago Motta che non lo avrà a disposizione per il rush finale della stagione e per la nazionale scozzese che non potrà contare su di lui per Euro 2024. E anche per la Juventus, che lo aveva inserito nella lista dei desideri per l'estate.