Motta: "Pareggio fantastico, il calcio italiano ha sempre lo stesso problema"

Un pareggio che lascia soddisfatti Thiago Motta, un po' meno Fabio Cannavaro: al Dall'Ara è finita 1-1 la sfida tra Bologna e Udinese. I rossoblù compiono un altro passo verso la qualificazione all'Europa, e lo fanno nonostante lo svantaggio e l'inferiorità numerica; i bianconeri, dal canto loro, muovono la classifica nella serratissima lotta salvezza, ma con il rammarico di aver avuto una situazione favorevole, per poi sprecare anche una ghiottissima occasione da rete nel finale, col palo colpito da Davis. Intanto Motta, al termine della sfida, ha avuto qualcosa da ridire...

Motta: "Soddisfatto del mio Bologna" Nel post gara, ai microfoni di Dazn, così il tecnico rossoblù: "Sono soddisfatto della partita fatta. Sapevamo sarebbe stato difficile contro una squadra che, vista la classifica, avrebbe cercato di non far giocare l'avversario. Sono bravi nelle ripartenze e sugli errori degli avversari: noi, pur non essendo stati perfetti, abbiamo pareggiato e ora possiamo guardare avanti. Anche dopo l'espulsione abbiamo continuato a giocare, senza perdere la testa e cercando la vittoria". Sui singoli: "Aebischer ha fatto una grande partita insieme ai suoi compagni. Sta bene, sa occupare il campo e fare diversi ruoli: difende con responsabilità, attacca. Era in grandissima forma oggi e siamo contenti, ha grandissime qualità: nel gruppo è bravissimo sia dentro che fuori dal campo. Saelemaekers ha fatto bene, da quando è arrivato credo sia il suo momento migliore. Capisce le situazioni di gioco, prima era più frenetico specie in possesso. Ora gestisce il cambio ritmo".

Emozioni al Dall'Ara e i 31 minuti giocati Motta torna poi su una tematica a lui cara, il tempo effettivo di gioco: "Oggi abbiamo giocato 31 minuti sui 101 totali... Se in Italia si gioca poco? Ho già parlato di questo, forse dopo il pareggio di oggi non è idoneo farlo. Ma vorrei che anche voi giornalisti entraste di più nell'argomento: abbiamo giocato 31 minuti, avete tutti i numeri per commentare". Infine sulle sensazioni vissute oggi al Dall'Ara, con un clima di festa visto che la partita contro l'Udinese avrebbe potuto portare alla aritmetica qualificazione in Europa: "Le emozioni vengono perché chi ama il calcio vuole vivere momenti così. Oggi è stato uno spettacolo, sia sugli spalti che in campo, con la squadra che prova sempre a ottenere il miglior risultato. Sono cose che alla fine ti fanno venire entusiasmo, ti danno uno stimolo in più. Pareggio fantastico per come è arrivato, con un uomo in minuti e giocando 31'. Per il resto è stata una buona prestazione".

Rammarico Cannavaro: "Potevamo vincere" Ai microfoni di Dazn, nel post partita, ha parlato anche il neo allenatore dell'Udinese, Fabio Cannavaro. Dopo il ko nel recupero con la Roma, oggi un pari prezioso: "Non c'è tanto tempo ma io credo nel lavoro e nella squadra. Se ho accettato questa sfida è perché ho visto del potenziale, è una società che ti fa star bene e lavorare. Ho grande entusiasmo, sto cercando di trasmetterlo a tutti quanti. Non è facile, andiamo ad affrontare squadre forti però sono molto fiducioso. Andiamo via con rammarico perché i tre punti forse ci potevano stare". E ancora: "Oggi ho visto un po' più di coraggio, i ragazzi erano più liberi di testa, anche se non era facile dopo la Roma. Abbiamo lavorato su alcuni concetti ma soprattutto sulla testa, la squadra ha un buon potenziale e grandi margini di miglioramento. La situazione non è facile ma dobbiamo continuare a lavorare come fatto in questi 4-5 giorni, la risposta da parte dei giocatori è stata ottima".

© RIPRODUZIONE RISERVATA