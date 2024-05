Bologna in festa, Orsolini pazzo di gioia: alza la Champions di cartone

Entusiasmo alle stelle per Bologna e il Bologna. La città si è riversata per le strade dopo la vittoria contro il Napoli perché intravede il raggiungimento di un sogno. La squadra di Thiago Motta è a un passo dalla storia perché mai i rossoblù sono riusciti ad arrivare in Champions League. Per l'aritmetica manca soltanto un piccolissimo passo, ovvero una non vittoria della Roma sul campo della Atalanta e a quel punto sarà certezza. I tifosi intanto hanno festeggiato, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, e lo hanno fatto inondando di cori e colori rossoblù il centro sportivo di Casteldebole. Tra i giocatori a trascinare la folla ci hanno pensato Orsolini e Salemaekers per lo più, ma tutti sono saliti sul tetto per osservare la festa dall'alto.