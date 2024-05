Via Zirkzee? Il Bologna ha il sostituto e Italiano aspetta Thiago Motta

L’appetito - si sa - vien mangiando e Joey Saputo è ancora affamato di successi. Il Patron del Bologna è in arrivo dal Canada per celebrare e festeggiare la storica qualificazione alla Champions League dei rossoblù. Un traguardo che però - nelle idee del proprietario del club - dev’essere soltanto il punto di partenza. L’obiettivo degli emiliani è di fare come l’Atalanta, che negli anni ha saputo dare continuità ai propri brillanti risultati, consolidandosi nel Gotha del calcio italiano. A Bergamo, infatti, si sono qualificati per le coppe europee ben 7 volte negli ultimi 8 anni.

La missione di Saputo: aprire un ciclo

Ora nella città delle Due Torri vogliono fare la stessa cosa. La squadra rossoblù deve restare a lungo tra le big, aprendo un ciclo. Ecco perché la prima mossa di Saputo prevede la blindatura dell’architetto della formazione bolognese. Quel Giovanni Sartori che, dopo aver scritto la storia con Chievo e Atalanta, ha fatto la stessa cosa a Bologna. Risultati straordinari abbinati a un bilancio in ordine grazie a talenti presi a poco e poi rivenduti a grosse cifre, generando cosi parecchie plusvalenze. Insomma, il dirigente ideale per qualunque presidente.

Tanto che per il Responsabile dell’Area Tecnica è pronto il rinnovo fino al 2026. Stessa durata pure per il suo braccio destro: il ds Marco Di Vaio. Avanti insieme per vivere l’annata storica della Champions con rinnovate ambizioni. Un paio di big potrebbero partire di fronte a grandi offerte(Zirkzee e Calafiori gli indiziati), ma il Bologna non sarà un supermarket. I vari Beukema, Fabbian, Orsolini e Ferguson - nonostante diversi interessamenti - sono destinati a restare. Saranno loro lo zoccolo duro di una squadra che verrà rinforzata in tutti i reparti.

Anche perché il club non ha bisogno di far cassa come spiegato dal Ceo Fenucci a Sky: "A parte Zirkzee che ha un contratto particolare ed è arbitro di alcune decisioni, gli altri sono tutti di nostra proprietà e la società è solida, non abbiamo bisogno di andare sul mercato per finanziare gli acquisti". Per la mediana occhi puntati sull’americano Tessmann del Venezia e sul norvegese Thorstvedt del Sassuolo. Serve, infatti, un innesto per sopperire al grave infortunio occorso a capitan Ferguson, che starà ai box almeno fino a inizio dicembre.

Pavlidis per sostituire Zirkzee

A proposito degli elementi dell a mediana: sono già scattate da tempo le condizioni dell’obbligo di riscatto per Remo Freuler. Nelle casse del Nottingham Forest vanno 4 milioni; mentre lo svizzero rimarrà a Casteldebole fino al 2026. Nessun obbligo ma pure nei confronti di Alexis Saelemaekers c’è la chiara volontà di riscattarlo. Il belga è tornato decisamente utile grazie alla sua capacità di giostrare indifferentemente sia a destra sia a sinistra e così si procederà all’acquisto a titolo definitivo dal Milan per 10 milioni. Davanti, invece, piace il goleador greco Pavlidis dell’AZ Alkmaar come possibile erede di Zirkzee, cercato da Juve, Milan e Arsenal.

I nomi per il post Motta

Capitolo allenatore: il Bologna farà un ultimo tentativo per provare a trattenere Motta, corteggiatissimo dalla Juve: "Cosa fa Thiago lo sapremo fra un po' tutti quanti... Ci parleremo nei prossimi giorni, lui sa - come dichiarato da Fenucci - che noi vorremmo proseguire con lui per quello che ha dato alla squadra non solo dal punto di vista del gioco. Quando avremo qualche novità la comunicheremo". Per sostituirlo piace Italiano (Fiorentina). Nei radar di Sartori c’è anche una sua vecchia conoscenza clivense come Pioli (al passo d’addio col Milan); mentre nelle scorse settimane il dt è stato avvisato a Cornaredo, dove avrebbe chiesto informazioni per l’emergente Croci-Torti, che ha portato il Lugano in Europa League.