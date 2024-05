I segreti del Bologna dei miracoli: così Motta ha creato un gruppo Champions

BOLOGNA - Ci manca solo la statua di una madonnina che lacrimi di rossoblù. Altro che sera dei miracoli, come cantava Lucio Dalla, sempre abbonato anche post mortem grazie al patto con l'amico storico Tobia Righi. Questo è un anno intero di miracoli per il Bologna. La qualificazione Champions non era nemmeno nei sogni. Il target era raggiungere al più presto i 40 punti: oggi il Bologna ne ha già 67. L'ipotesi più ottimistica prevedeva un'impervia qualificazione per una coppa qualunque, fermo restando che sarebbe stato già molto positivo un campionato da parte sinistra della classifica. Invece il club emiliano è a un passo addirittura dal terzo posto, che si giocherà lunedì sera con la Juventus. Anche un pareggio potrebbe bastare dopo l'1-1 dell'andata, essendo il Bologna in vantaggio nella differenza reti totale (+3 sui bianconeri), e l'ultima da giocare a Genova.