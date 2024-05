"Per quanto ne so sì, però...": Zirkzee e la confessione sul futuro

Con l'obiettivo Champions già raggiunto e l'infortunio muscolare che lo terrà fuori per la partita contro la Juvetus in programma lunedì 20 maggio alle 20:45, Joshua Zirkzee ha approffittato del Gran Premio di Formula 1 ad Imola per seguire le prove libera e la qualifica. L'attaccante del Bologna, accolto come una vera propria star nel Paddock, ha avuto anche l'onore di premiare il connazionale Max Verstappen per la pole position, parlando del suo futuro con il club rossoblù nella prossima stagione.

Zirkzee esalta Verstappen: "Leggenda olandese" Nonostante delle prove libere che avevano fatto pensare ad una possibile pole position di una delle due Ferrari, alla fine è stato il solito Max Verstappen a far registrare il miglior tempo. Un giro che si è svolto proprio sotto gli occhi di Zirkzee, che ha voluto commentare così la prestazione del pilota Red Bull ai microfoni di Sky Sport: "È la prima volta per me in un Paddock di Formula 1. Impossibile non seguire Verstappen, anch'io sono olandese ed è bello avere un'altra leggenda olandese qui. Spero che vinca anche la gara domani". Zirkzee ha inoltre avuto così l'occasione di conoscere il tre volte campione del Mondo, consegnandoli il premio riservato al pole-man della giornata.

Zirkzee, dubbi sul futuro: "Champions con il Bologna? Vedremo..." Oltre a commentare il risultato di Verstappen, l'attaccante ha anche risposto ad una domanda sul suo futuro in vista dell'imminente apertura del calciomercato: "Se giocherò la Champions League con il Bologna? Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà". Delle parole che alimentano più di qualche dubbio sulla sua permanenza al Bologna, visto i numerosi club interessati e la clausola da 40 milioni di euro presente nel contratto. Una cifra che fa gola soprattutto a Arsenal, Milan e Juventus che stanno studiando la possibile operazione.

