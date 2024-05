Sartori, capolavoro Bologna nel nome del padre

Giovanni Sartori preferisce essere e non apparire. Già questo lo rende l'eccezione alla regola, in un mondo dove troppi sgomitano per fare il contrario, con risultati sconfortanti. Sul mercato, è la migliore risposta all'algoritmo perché lui, prima di prenderli i giocatori li va vedere dal vivo, una, dieci, anche venti volte, se del caso. "Mi piace girare, anche quando non ci sono segnalazioni. Vogliamo verificare tutto dal vivo: abbiniamo al live il video, con quello si fa una prima schermatura. Però, io sono sempre stato un amante dell'osservazione di persona e in questo mio modo di pensare ho coinvolto il Bologna. Mi stanno seguendo, andiamo avanti così. E se c'è qualcuno che mi viene segnalato, vado io a vederlo".