Thiago Motta, l’ammissione di Fenucci: “Lo legherei a una sedia, ma..."

Fenucci-Thiago Motta, le parole sul futuro

Fenucci ha commentato così i possibili scenari relativi al futuro di Thiago Motta: "Lo vorrei legare a una sedia ma non è facile. In questi giorni parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà. Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare insieme, vedremo. Speriamo che possa rimanere un film in rosso e blu".

Insomma è conclamata la paura del Bologna di perdere Thiago Motta dopo aver portato la squadra in Champions League. Ma il tecnico non è il solo finito sotto la lente d'ingrandimento delle big: "Per tutti i giocatori che abbiamo e che vengono accostati ad altri club speriamo possano restare qui con noi. In realtà abbiamo una società talmente forte da consentirci di proseguire senza vendere nessuno. Cercheremo di trattenerli tutti. L'unico che è arbitro del suo destino è Zirkzee, che ha delle clausole che proveremo nelle prossime settimane a smussare affinché resti".

Fenucci e il Bologna in Champions League