Motta e la previsione "delirante" sulla Juve. Saputo show: "Voglio che resti"

"Abbiamo fatto una grande stagione fino ad oggi insieme. Abbiamo creato un bellissimo gruppo. Tutti hanno dato un contributo per giocare così e per raggiungere questi risultati". Sono le parole di Thiago Motta al termine della sfida del Dall'Ara contro la Juve guidata da Montero , terminata in parità dopo il recupero dei bianconeri che ai 3 gol di svantaggio firmati Calafiori (2', 53') e Castro (11'), hanno reagito con Chiesa (76'), Milik (83') e Yildiz (84'). Dopo la gara, il Bologna si è congedato con il pubblico di casa con grandi festeggiamenti per celebrare la qualificazione in Champions League. Entrambe le formazioni chiudono la giornata appaiate con 68 punti. Nell'ultimo impegno di campionato, i rossoblù - attualmente in 3ª posizione - affronterano il Genoa al Ferraris. I bianconeri invece ospiteranno il Monza.

Motta: "Del futuro parleremo con il presidente"

"Dobbiamo goderci la festa, del futuro parleremo internamente col presidente e comunicheremo insieme ciò che decideremo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . La cosa più importante per me è il rapporto con i giocatori. Guardo ognuno di loro in faccia e cerco di dare loro quello che si meritano. Sono tanti, non sempre possono giocare tutti, alle volte meriterebbero tutti ma non possono giocare tutti. Voglio bene a ognuno di loro, lo dico anche a loro. Se mi avessero detto a inizio stagione che a un turno dalla fine sarei stato alla pari con la Juve avrei pensato gli avrei dato del pazzo. Avrei pensato che fosse delirante. Ma dal primo giorno i ragazzi si sono presentati con la voglia di aiutarsi, migliorarsi, rispettarsi, in una competizione sana".

L'allenatore del Bologna ha poi sorvolato sulla domanda sul proprio futuro fatta Skorupski: "Spero Thiago Motta rimanga, è un grande allenatore", ha dichiarato il portiere. Questa invece la risposta del tecnico: "Lukasz è un grande ragazzo, aiuta tantissimo dentro e fuori dal campo, sono d'accordo con lui quando dice che abbiamo creato "Tutti hanno dato il massimo per giocare in questo modo, nessuno si aspettava questi risultati, la nostra squadra oggi è una grande realtà. I ragazzi hanno voglia, fame, vogliono lavorare bene. Dobbiamo approfittare, goderci tutto fino all'ultimo minuto".

"Saelemaekers prima punta? Sono contento di lui, ha fatto bene ma avrebbe potuto fare anche meglio. Ha voluto venire qui per dimostrare il suo valore, lo ha fatto perfettamente anche nel gruppo. Quali caratteristiche deve avere un giocatore moderno? Se un calciatore sceglie di coprire un solo ruolo allora deve essere un fenomeno. Io credo che un giocatore debba essere intelligente e sapere coprire più ruoli anche durante la partita. Deve sapere interpretare bene il gioco e avere grande intelligenza calcistica. Così come deve anche sapere resistere alle critiche fuori dal campo", ha concluso Motta.

Saputo: "Faremo di tutto per proseguire insieme"

Al termina della gara, è intervenuto anche il presidente Joey Saputo, che ai microfoni Dazn ha risposto anche in merito al futuro dell'allenatore che ha trascinato la squadra verso la qualificazione in Champions League dopo sessant'anni. Queste le parole del patron del club emiliano: "Faremo di tutto, incontreremo Motta questa settimana per far sì che questo percorso prosegua", ha dichiarato Saputo.