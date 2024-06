Bologna, Italiano è arrivato: attesa per firma e annuncio ufficiale

Vincenzo Italiano lascia Firenze dopo tre stagioni , sfiorando per due anni consecutivi la vittoria della Conference League con i viola in finale rispettivamente contro West Ham - lo scorso anno - e Olympiakos . Il suo percorso europeo proseguirà però a Bologna sulla scia della storica qualificazione in Champions League raggiunta dai felsinei . L'ex tecnico della Fiorentina è arrivato a Casteldebole al centro tecnico del Bologna: ad aspettarlo l'ad rossoblù Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Sartori ed il direttore sportivo, nonché ex leggenda del club, Marco Di Vaio. Gli accordi sono già stati definiti, per cui l'ufficialità della nuova avventura di Italiano come tecnico del Bologna è attesa in giornata .

Al mosaico degli allenatori si aggiunge il tassello Italiano

Il tecnico siciliano prenderà la redini di Thiago Motta al Bologna ed avrà la possibilità di poter aggiungere anche il proprio nome su una pagina di calcio memorabile, portando avanti i felsinei in Champions, con l'ultima presenza che risale addirittura al 1964 e quindi sessant'anni fa. Contratto fino al 2026 e stipendio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro. Con questa ufficialità alle porte, il quadro degli allenatori per le venti squadre di Seria A và delineandosi sempre di più: le (quasi) firme di Vanoli al Torino e Conte al Napoli hanno di fatto annulato le possibilità di vedere Italiano nelle vesti di allenatore di una delle due squadre. La Fiorentina aveva già pronto il piano B in caso di addio da parte dell'ex Spezia, sostituendolo in maniera repentina con una sorpresa dell'ultimo campionato: Palladino dal Monza, con Baroni in pole per sostituirlo. In orbita Hellas Verona c'è Zanetti, ex storico del Venezia che senza Zanoli dovrà quanto prima decidere a chi affidare la panchina (Di Francesco tra i candidati). L'ultimo tassello al momento è dunque quello di Italiano al Bologna, a cui spetterà l'arduo compito di dare un seguito al lavoro di Thiago Motta, ormai alle firme con la Juventus.