Italiano firma con il Bologna, ufficiale il post Thiago Motta: il comunicato

Italiano è il nuovo allenatore del Bologna: ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. L'ex tecnico della Fiorentina prende il posto di Thiago Motta, promesso sposo della Juventus, in attesa solo della firma. L'allenatore, dopo la sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiakos, avrà subito l'opportunità di rifarsi continuando a far crescere il progetto di Saputo, che raggiungerà la vetta più alta con la partecipazione alla Champions. E sarà un esordio anche per il mister.