"Pensavo di aver giocato bene, poi Thiago Motta mi ha detto il contrario..."

E a proposito del tecnico, Lucumí ha raccontato un retroscena simpatico, ma che fa capire anche la precisioni chirurgica nello studio e nell'analisi da parte del prossimo allenatore della Juventus : " Motta è una persona molto esigente e laboriosa, non si accontenta di poco: dopo la fine di una partita pensa già alla prossima. Cerca di spingerti al limite in ogni allenamento affinché la partita vada secondo i piani, ma era anche capace di intrattenere gli allenamenti. Ricordo che dopo una partita, in cui pensavo di aver giocato bene, mi chiamò e mi disse il contrario. Non gli piaceva il mio gioco perché dovevo fare una serie di movimenti e mi mostrò in video che non li avevo fatti".

"Bologna, qualificazione Champions incredibile"

Lucumí si è soffermato anche in generale sul campionato vissuto al Bologna: "È stata una stagione incredibile. Sarà ricordata molto perché sono passati quasi 60 anni dall'ultima volta che il Bologna ha giocato in Champions League. Averla raggiunta è stato impressionante. Ho cercato di non pensarci, ma era impossibile. Passava una partita, la vincevi e ti vedevi lì, poi ci pensavi. Ogni partita in una posizione così alta ti fa immaginare che ci sono delle opzioni. Discorsi con i compagni di squadra... Non c'è stato un momento specifico, ogni volta che eravamo tra le prime quattro ci si pensava".

Si cercava di non pensare alla Champions, ma per i calciatori del Bologna era diventato impossibile non farlo: "Ci hanno detto di non farlo. Bisognava andare avanti partita per partita, ma è chiaro che si pensa a entrare in Champions League. Si vedeva dalla squadra che lo volevamo. Pensavamo alla Champions League e a non perdere per non restare indietro in classifica. Anche se non volevamo, ci pensavamo".