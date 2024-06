Italiano si prende il Bologna: "Gioco come Motta, parlerò con Calafiori"

Inizia il nuovo corso in casa Bologna . Dopo l'addio di Thiago Motta , ieri ufficializzato come nuovo tecnico della Juventus , oggi la conferenza stampa del nuovo allenatore rossoblù, Vincenzo Italiano . Affiancato dall'amministratore delegato del club Claudio Fenucci che ha parlato anche del futuro di Riccardo Calafiori , sono tante le tematiche affrontate da Italiano alla stampa. Tra cui, ovviamente, il futuro dei big oltre al percorso in Champions che lo attende.

Italiano e il futuro di Zirkzee e Calafiori

Nella conferenza stampa di presentazione non può ovviamente mancare la domanda sul futuro di due big come Zirkzee e Calafiori: "Lo scorso anno tanti calciatori erano partiti con attese differenti e poi si sono rivelati essere all'altezza della situazione. Il Bologna è arrivato in Champions, alcuni calciatori giocheranno l'Europeo. Ancora non abbiamo approfondito le situazioni di alcuni giocatori, ci prenderemo il tempo necessario per fare le scelte giuste".

Su Calafiori in particolare, a Italiano viene chiesto se dirà lui le stesse cose che Antonio Conte a Napoli avrebbe detto a Di Lorenzo sul non andare alla Juventus: "Non parlo del caso specifico, dico soltanto che nel calcio si può cambiare idea, appena avrò a disposizione tutti i calciatori ci confronteremo. Ascolterò le loro esigenze, già in passato mi è capitato di vedere dei dietrofront".