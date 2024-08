Bologna, Italiano parte da... Motta: "Sostengo quanto fatto l'anno scorso"

Al via il campionato, ed è esordio per Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna . L'ex tecnico della Fiorentina si fa carico di un'eredità importante come quella di Thiago Motta , capace di portare i rossoblù in Champions League . Ma Italiano, nella conferenza stampa volta a presentare il primo impegno di Serie A contro l' Udinese , appare carico e motivato. Tra i temi toccati, ovviamente, anche il mercato, viste le due settimane a disposizione per completare la rosa.

Italiano tra Udinese e mercato Bologna

Così Italiano in sala stampa: "Abbiamo intrapreso un percorso che richiede del tempo: chiaramente ogni squadra vuole raggiungere la propria identità velocemente, ma noi abbiamo iniziato il ritiro con diversi assenti e infortunati". Nonostante il cambio di guida tecnica e le idee differenti, Italiano si dice pronto a ripartirà da quanto fatto nello scorso campionato dal Bologna di Motta: "Sono arrivato qui per sostenere quanto di buono i ragazzi hanno fatto nella passata stagione, non voglio rappresentare un ostacolo". Contro l'Udinese al via un nuovo campionato: "Ogni volta che si comincia la stagione è emozionante, e le emozioni si amplificano quando inizi una nuova esperienza in una nuova piazza. Ma appena inizierà la partita con l'Udinese sarò focalizzato su quella, provando ad essere il 12° uomo".

Perso Zirkzee (ieri subito in gol al debutto con il Manchester United), il Bologna avrà dei nuovi riferimenti nel reparto avanzato: "I nostri numeri 9 saranno Castro e Dallinga. Ci saranno tante gare quest'anno, entrambi avranno lo spazio necessario. Dovranno imparare a giocare con la squadra ma anche a muoversi senza palla. Come visto la stagione scorsa, serve spirito di sacrificio, che non va assolutamente disperso". Infine sul mercato: "La dirigenza è al lavoro per un centrale, poi si vedrà: si resta vigili, ma al momento è il difensore la vera priorità. Se arriverà un mediano? Abbiamo Freuler e El Azzouzi che mettono ordine a centrocampo, c'è già qualità. Sicuramente resteremo vigili sul mercato, anche in attesa di capire quando potrà rientrare Ferguson".