Diretta Bologna-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Bologna e Udinese scendono in campo per il primo appuntamento della Serie A 2024/2025. I padroni di casa tornano in campo al Dall'Ara dopo i festeggiamenti per la prima qualificazione in Champions dopo sessant'anni. Ma a guidare la squadra questa volta c'è Vincenzo Italiano, che dopo tre anni trascorsi sulla panchina della Fiorentina, è arrivato a Bologna per dare continuità al rendimento di Thiago Motta - atteso domani allo Stadium per il debutto in Serie A contro il Como - . Dall'altra parte del campo ci sarà l'Udinese allenata dal tedesco Kosta Runjai?, che in Friuli è invece subentrato a Fabio Cannavaro, autore della salvezza all'ultima giornata dello scorso campionato. A Bologna non ci sarà Samardzic, che domenica 18 agosoto sosterrà le visite mediche con l'Atalanta - il suo passaggio alla Dea può dare il via libera alla partenza di Koopmeiners in direzione Torino - .