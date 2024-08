Bologna, Italiano fiducioso: "Due punti persi. Ma la prestazione..."

Prima gara di Serie A sulla panchina del Bologna per Vincenzo Italiano che si chiude con un pari. Al Dall'Ara i rossoblù non vanno oltre l'1-1 contro l'Udinese: dopo il vantaggio siglato da Orsolini su calcio di rigore ad inizio ripresa, gli emiliani si fanno raggiungere dalla spizzata di Gianetti una decina di minuti più tardi. In mezzo anche un calcio di rigore parato da Skorupski su Thauvin Un risultato che non soddisfa appieno l'allenatore del Bologna, come palesato nell'intervista post gara ai microfoni di Dazn.

Bologna, Italiano: "Due punti persi" Così Italiano sulla sfida: "Abbiamo avuto quel minuto in cui non siamo riusciti a recuperare la palla, abbiamo provato a venir fuori dalla nostra metà campo in maniera pulita... Prima abbiamo concesso il rigore, è stato bravo Lukasz a neutralizzarlo. Poi in Serie A quando non chiudi le partite devi sempre stare attento. Non abbiamo avuto la forza di fare il secondo gol, con tante occasioni avute e non sfruttate nel primo tempo, e purtroppo perdiamo due punti per strada. La prestazione dei ragazzi però è stata ottima: è la prima di campionato, sapete quanto è difficile mostrare questa voglia. Vedere questo spirito e questa voglia mi conforta, la squadra ha fatto una grande partita".

Orsolini: "Difficile vincere se non concretizzi" A Dazn ad analizzare la gara anche Riccardo Orsolini, autore del gol del momentaneo vantaggio Bologna: "Quando non concretizzi tante occasioni create fai fatica a vincere le partite, siamo stati superiori all'Udinese e meritavamo certamente di più. Bisognava trovare il gol dell'1-0 viste le occasioni create. Ci siamo riusciti, ma poi loro si sono chiusi e abbiamo subito il pareggio nell'unico modo possibile, ossia su palla inattiva, mentre forse stavamo ancora esultando per il rigore parato. Abbiamo avuto delle occasioni, ma quando non concretizzi fai fatica a vincere le partite. Peccato perché siamo stati superiori all'Udinese, meritavamo di più. Siamo ancora ad inizio campionato, abbiamo un po' di carichi del lavoro del ritiro e un po' di stanchezza da smaltire, ma la squadra è stata propositiva".

