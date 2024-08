Infortunio Cambiaghi: l'esito degli esami dopo Bologna-Udinese

Brutte notizie per il Bologna . Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro : le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Dopo il pareggio casalingo contro l' Udinese , il verdetto degli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'ex Empoli tengono in apprensione Italiano . E non solo.

Cambiaghi tiene in ansia i fantallenatori

Cambiaghi è arrivato a Bologna con l'obiettivo di consacrarsi: per lui un incidente di percorso al pronti, via, da mettersi alle spalle il più velocemente possibile. Una notizia che non lascerà indifferente anche i tanti fantallenatori che hanno inserito l'attaccante nel proprio elenco di giocatori per partecipare alla FANTACUP. Valutazioni in corso per tutti loro.

Clicca qui e partecipa a FANTACUP