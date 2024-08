"Rispetto per il Napoli, stimo De Laurentiis": Bologna, Italiano così

BOLOGNA - Dopo il pareggio casalingo al debutto il Bologna di Vincenzo Italiano giocherà domenica (ore 20:45) la sua prima trasferta sul campo del Napoli. I rossoblù potranno contare sul neo-arrivato Tommaso Pobega in una settimana molto movimentata: "La notizia dell’infortunio a Cambiaghi non ci voleva. Perdiamo un ragazzo speciale ma tra 4-5 mesi tornerà più forte di prima. Pobega ci aiuterà, ci serviva un mancino. Abbiamo parlato a lungo con lui prima del suo arrivo, sta bene, è in condizione e domani è tra i convocati. L’ho conosciuto pochi anni fa ora è ulteriormente maturato ed sarà subito con noi - aggiunge sul mercato - Vedremo quanti saremo. Intanto siamo vigili sull’innesto di un difensore centrale. Si tratta di un centrale pure in fase di possesso e copertura, che sappia lavorare in altre zone di campo anche per poterlo adattare in situazioni di emergenza" ha commentato l'allenatore degli emiliani.