Italiano: "Iling fuori condizione. Quello che non ha fatto in Inghilterra…”

BOLOGNA - " Il ko col Napoli ? Abbiamo analizzato la partita, dobbiamo migliorare e crescere , ma siamo solo alla seconda giornata del nuovo viaggio. Con l' Udinese c'è stata una prestazione ottima, mentre a Napoli c'è stato qualche problema. Abbiamo sbagliato troppo sotto l'aspetto tecnico e questo ci ha portato a concedere qualche break in transizione. Serve fare di più anche se la squadra ha cercato di tenere il pallino del gioco. La differenza è che con l'Udinese c'è stata una efficienza tecnica altissima, mentre a Napoli si è sbagliato troppo". Sono le parole, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano: "Difesa alta? Il problema non è mai di un solo reparto . Serve analizzare tutto. In alcuni momenti la pressione alta ha funzionato e potevamo fare gol, poi ci sono stati momenti dove abbiamo ripiegato bene ma qualche automatismo dobbiamo ancora sistemarlo. Serve leggere le situazioni in maniera univoca, andare tutti assieme, e poi calciare di più in porta. Sulla linea alta vedo che stiamo facendo meno errori rispetto al ritiro e vedo la squadra convinta di quello che sta facendo. I ragazzi stanno lavorando duramente, sono tutti coinvolti e c'è grande partecipazione. Sono molto contento di questo. Ora pensiamo all'Empoli, partita importante e difficile e siamo totalmente concentrati su questo. Penseremo sempre partita per partita".

Sul sorteggio Champions

"Sorteggio Champions? Non ho sperato in una squadra o in un'altra, sono tutte squadre forti. Dobbiamo affrontare questo viaggio con entusiasmo e voglia, cercando di non fare passeggiate ma con l'intento di mettere in difficoltà tutti. Verranno qui squadre forti e per me è un girone difficile perché in un'ultima fascia abbiamo beccato le formazioni migliori. Cercheremo di preparare bene la settimana con la Champions perché dovremo dare il 110% e vedo i ragazzi carichi. Cercheremo di ben figurare", aggiunge Italiano.

Su Ndoye, Iling, Dallinga e Casale

"Ndoye salterà l'Empoli, ma sono convinto che dopo la sosta sarà a disposizione come Erlic. Iling? Arriva da tre settimane in cui si è allenato a parte e ha fatto pochissimo, non è in condizione di partire dall'inizio anche se sta intensificando i ritmi. Quello che non ha fatto in Inghilterra dovremo farlo qua. Al posto di Ndoye abbiamo Karlsson, Odgaard, Orsolini e vedremo chi schierare. Tutti hanno la voglia di incidere e dare un contributo. Dallinga sta molto meglio. A Napoli sembrava avesse un problema più grave, invece non è stato niente di particolare e ora è in crescita. I numeri nove sono lui e Castro e allenamento dopo allenamento si giocheranno il posto. Vedo un Dallinga diverso, meno timido, sta prendendo confidenza con i compagni e sta capendo cos'è la Serie A. Finito il mercato tutto poi passa dall'allenatore, che deve cercare di far crescere tutti. Abbiamo perso due o tre pezzi importanti, ma chi è arrivato è nelle stesse condizioni dei predecessori. Dobbiamo continuare a lavorare e ora la responsabilità passa a me. Abbiamo giovani di grande prospettiva che se mettono grande abnegazione e spirito in settimana possono diventare calciatori importanti. Sono contento. Rimaniamo ancora vigili come ci ha detto il direttore Sartori. Ho parlato con Casale e la prima domanda che gli ho fatto è stata 'sei contento?'. Non vede l'ora di iniziare, si è sentito apprezzato e quando è così si parte da una buona base. Mettiamo dentro un calciatore forte, che lavora individualmente e di reparto. Completiamo la difesa con un elemento importante", conclude Italiano.

