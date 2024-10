Italiano: "Vogliamo giocarci le nostre chance in Champions. Castro c'è"

"Vogliamo giocarci le nostre chance in Champions". Vincenzo Italiano non vede l'ora, al pari dei suoi ragazzi, di scendere in campo e di giocare la gara contro il Liverpool. Il teatro della partita è quello di Anfield pronto a colorarsi di rosso per spingere i Reds di Arne Slot , al quale mancherà Chiesa . Un ambiente difficile e con una pressione importante per questo anche l'aspetto psicologico può e deve essere determinante: "Per me è la prima volta così come per i ragazzi, tranne De Silvestri... Lui ci ha giocato e vinto qui qualche anno fa". Così l'allenatore ha parlato a Sky Sport.

Italiano, le parole su Liverpool-Bologna

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della sfida: "Vogliamo fare una grande prestazione per uscire a testa alta. Conosciamo la forza del nostro avversario e la loro capacità di esaltarsi sul loro campo. C'è da andare forte e fare meglio tutto quello che abbiamo provato e fatto fino a oggi. Loro sanno mettereti in difficoltà sotto tutti i punti di vista. Io ho detto ai ragazzi di concentrarsi perché questo è un mini torneo e c'è un classifica dove poter fare punti. Il Liverpool ha battuto il Milan, in campionato sta andando forte, ma ci vogliamo giocare le nostre chance". Sul fatto di giocare la partita: "Io le giocherei tutte, anche quelle in allenamento...".

Sul percorso di Slot: "Arrivare alle finali non è semplice, il percorso rimane e lascia tanto. Qui, però, è un'altra storia perché ovunque vai in Champions c'è da battagliare". Sui singoli: "Castro? Solo una botta al polpaccio, sta bene e si è allenato al massimo. Freuler è uno dei leader di questa squadra, non molla mai in allenamento. La sua esperienza può aiutare i più giovani". A chiudere sul derby di domenica: "Il Parma? Ci interessa ma prima vogliamo pensare al Liverpool. Non vogliamo essere delle comparse in questa competizione. Poi c'è il campionato dove vogliamo e dobbiamo risalire".