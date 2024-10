Italiano e il pari Bologna: "11 contro 10? Se l'avessimo saputo prima..."

Continua il momento negativo del Bologna di Vincenzo Italiano che non va oltre lo 0-0 nel derby casalingo contro il Parma. Un risultato che lascia l'amaro in bocca soprattutto per la superiorità numerica non sfruttata nel secondo tempo dopo l'espulsione di Coulibaly e che l'allenatore rossoblù ha analizzato così in conferenza stampa: "Se lo avessi saputo prima forse i cambi sarebbero stati diversi. Abbiamo fatto scelte diverse anche perché i ragazzi erano stanchi. Non c'è stato quindi spazio per Dallinga che tra l'altro è tornato da Liverpool con una caviglia malconcia. L'idea era quella di sfruttare gli inserimenti di Fabbian e Urbanski, ma la verità è che dobbiamo essere più incisivi lì davanti. Su Orsolini non c'è nulla di particolare, è stanco come tutti e entra nelle rotazioni. Tutti aspettiamo i suoi gol, così come quelli di Ndoye".