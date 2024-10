Italiano: "Bologna, ecco perché Castro e Dallinga non possono giocare insieme"

Italiano: "Castro e Dallinga non possono giocare insieme"

L'allenatore rossoblù ha fatto chiarezza sulle gerarchie in attacco: "Se Castro e Dallinga possono giocare insieme? No, per me sono tutte e due delle prime punte. A gara in corso sì, ma non dall'inizio. Lo abbiamo fatto contro il Como per avere più superiorità in aerea. Per migliorare davanti dovremo essere più bravi nella rifinitura e nel mettere il compagno nelle condizioni di fare gol. Ne abbiamo parlato con i ragazzi, le reti devono arrivare anche dai centrocampisti e dai difensori. Sono situazioni che dobbiamo ottimizzare meglio. Sono convinto che nelle situazioni di ultimo passaggio possiamo ancora migliorare".