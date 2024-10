Ferguson, gioia Bologna: rieccolo in gruppo, cosa cambia al Fanta

Italiano, dopo la sconfitta in Champions League contro l'Aston Villa, può fare un mezzo sorriso. Il motivo? Il rientro in gruppo di Lewis Ferguson dopo sei mesi dal grave infortunio al ginocchio destro. Il centrocampista scozzese si è allenato regolarmente con i compagni di squadra. Una boccata d'ossigeno per l'allenatore, che ha bisogno della sua qualità per migliorare le prestazioni dei rossoblù. Seduta differenziata invece per Martin Erlic e Michel Aebischer, terapie per Oussama El Azzouzi.