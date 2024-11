Italiano: "Voglio continuità. Ferguson, Dallinga, Castro, ecco chi gioca"

Bologna-Lecce, parla Vincenzo Italiano

Dopo Cagliari, per Italiano c'è una sola parola d'ordine: continuità. "Si, è ciò che dobbiamo cercare di ottenere dopo una prestazione come quella di Cagliari alla quale dobbiamo dare valore, anche se nel secondo tempo abbiamo un po' allentato la presa. Ad ogni modo attenzione e qualità sono state caratteristiche importanti che vorrei rivedere anche domani, andando in campo con gli stessi occhi del turno infrasettimanale. Sono contento di come abbiamo reagito ai gol di Genova: mi auguro che domani i ragazzi scenderanno in campo con quell'atteggiamento anche domani".

Sull'avversario: "Il Lecce è una formazione che sa stare sempre a galla, che trova sempre la forza di reagire e che ha giocatori velocissimi. Dobbiamo stare molto attenti anche perché siamo una delle squadre che sbaglia di più nella metà campo avversaria e questi sono errori che non possiamo permetterci".

C'è qualche difficoltà nel giocare al Dall'Ara? Troppa pressione? "Ripensando alle partite fatte in casa abbiamo sempre prodotto tanto e rischiato poco. Alle volte ci vuole un pizzico di fortuna. Già alla prima di campionato avevamo avuto la possibilità di portarla a casa, così come con l'Atalanta. Con il Lecce dobbiamo cercando di migliorarci ancora, con grande pazienza, senza la smania addosso di dover vincere".

C'è difficoltà nel recuperare la forma fisica ideale visti i tanti impegni? "Con tre giorni per preparare le partite c'è il tempo di recuperare le energie. Stiamo bene, e sono contento di come lavorano i ragazzi. Attualmente possiamo fare prestazioni di alto livello. Skorupski, così come Ravaglia e Bagnolini, è un grande professionista: i nostri preparatori sono davvero entusiasti di lavorare con giocatori del genere. Skorupski e Ravaglia ormai hanno il Bologna tatuato addosso, e quando entrano in campo lo fanno dando tutto".

Italiano tra infortunati e formazione titolare

Lìimportanza di aver di nuovo a disposizione Ferguson, calciatore fonamentale: "Lo abbiamo portato con noi a Cagliari per fargli riassaporare il clima gara anche se a causa di una sindrome influenzale non è potuto scendere in campo. Sta meglio e sta crescendo anche in allenamento: rientra da un problema serio e con calma tornerà condizione. Lo vedo concentrato e attento e sono convinto che possa aggiungere grande qualità alla nostra squadra".

Su Lykogiannis: "Non lo recuperiamo a causa di una forte contusione al polpaccio subita a Birmingham". Un altro calciatore ritrovato è Casale: "Sta bene e gli errori ci possono stare. Lui deve farsi trovare pronto e continuare a lavorare, ma questo è un aspetto che qui c'è molto, visto che lavoro con tanti ragazzi che ogni giorno danno il massimo per metterci in difficoltà".

In vista c'è anche la partita con il Monaco di Champions League. Chi giocherà dal primo minuto tra Dallinga e Castro? Ci sarà turnover? "Non lo so ancora. Sto cercando il modo per coinvolgere entrambi con ampio minutaggio e vorrei che trovassero continuità sotto porta. Ovviamente le scelte dipendono tanto anche dall'avversario. Detto questo credo che sia importante dare continuità alle prestazioni precedenti e domani vorremmo confermare in larga parte la formazione di Cagliari".