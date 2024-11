Italiano su Bologna-Monaco: "Come sta Ferguson e il vero ruolo di Odgaard"

BOLOGNA - "Col Monaco finalmente un match abbordabile? Abbordabile non l'ho mai pensato. Penso che ora dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico. Qui con lo Shakhtar abbiamo ben figurato, ma anche con Liverpool e Aston Villa. Ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di farlo. Se dovesse diventare abbordabile, lo scopriremo alla fine. Il Monaco sta viaggiando forte, è una squadra in fiducia e noi dobbiamo alzare l'asticella". Sono le parole, in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il super girone di Champions League, del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano: "Affrontiamo una squadra che alza tantissimo i terzini: oggi abbiamo provato qualcosa per provare a metterli in difficoltà. Qualcuno dei giocatori oggi era ancora molto stanco. E il dubbio per l'attacco rimane: abbiamo anche provato a giocare con entrambi, ma in questo momento non lo riproporremo in Champions contro squadre in cui ci servirà avere qualche uomo in più in mezzo al campo. Non so come gli avversari reagiscono dopo le sconfitte, ma so come viviamo noi il fatto di arrivare a questa gara dopo due vittorie. Inoltre giochiamo in casa, ribadisco che qui allo stadio vedo un'atmosfera fantastica: sono sicuro che i nostri tifosi ci sosterranno fino alla fine perché c'è bisogno di tutti".