Il Bologna ingrana, ma ora inizia il bello

BOLOGNA - Alziamo il cofano e diamo un'occhiata al motore del Bologna. Che va a pieni giri, come non ha mai fatto da inizio stagione. La premessa e che conta solo una cosa: i risultati. Se si vince, anche il calcio poco scintillante diventa seducente. E il Bologna viene da tre vittorie di fila in campionato (Cagliari, Lecce e Roma), le quali hanno raddoppiato in una botta sola i punti in classifica da settembre, da 9 a 18. La Champions League è un ballo di gala in cui i rossoblù hanno evidenziato i loro limiti - zero gol segnati, un punto in 4 partite - ma è chiaramente la Serie A il tavolo a cui la squadra di Vincenzo Italiano deve sedersi composta. I l parallelo con Thiago Motta va tarato. È vero che l'anno scorso l'attuale allenatore della Juventus condusse il Bologna a ottenere 18 punti nelle prime 11 partite, gli stessi raccolti da Italiano che deve recuperare la gara interna col Milan, ma il calendario fu oggettivamente molto più complesso. Gli emiliani avevano già giocato con Inter, Juve, Milan, Napoli, Lazio (la prossima da affrontare alla ripresa), mentre il Bologna di oggi non ha sfruttato appieno occasioni vere come con Empoli, Parma e Genoa, tre brutti pareggi, nell'ambito di un cammino più agevole: solo 2 squadre affrontate tra quelle che le sono davanti in classifica, a fronte di 9 che invece le stanno attualmente dietro.

Il rendimento dei nuovi acquisti

Il Bologna è in serie positiva da 10 turni, avendo perso soltanto a Napoli, ma ora viene il difficile, dovendo giocare nelle 8 partite che mancano alla fine del girone di andata, tra le altre, contro 5 delle prime 7 in classifica. La salita inizia ora. Di sicuro nell’analisi a vantaggio di Italiano c’è che ha potuto contare su un personale depauperato, per di più preso a mano in estate da allenatore nuovo. Il mercato è stato deficitario in particolare nelle scelte per avvicendare i big. Calafiori, Zirkzee, Salemaekers e se vogliamo pure Kristiansen non ci sono più. In compenso i nuovi stanno rendendo nel complesso pochissimo. Casale ed Erlic, in teoria i sostituti di Calafiori, sono andati male finora; Holm e Miranda sulla fascia hanno dato poco. A centrocampo manca un sostituto di Freuler. Pobega ha iniziato adesso a portare acqua al mulino. Le ali non stanno ripagando: Cambiaghi è stato sfortunatissimo e resterà out ancora a lungo per la rottura del crociato, ma da Iling-Junior in primis ci si aspettava di più. E tanto di più doveva dare Dallinga, per il quale si è intravisto un alquanto ottimistico spiraglio a Roma (gol annullato causa fallo di mano dello stesso olandese) dopo mesi di buio totale.

Italiano e la vecchia guardia

Facendo affidamento sui vecchi - da Skorupski in porta, De Silvestri in fascia, fino a Orsolini e Castro davanti - Italiano ha dato anche una quadra tattica posizionando Odgaard sulla trequarti dietro la punta in un ruolo inedito, che sta pagando succosi dividendi: un colpo di genio vero, poiché non era facile intuire che il danese potesse essere produttivo in quello spot, da cui ha già segnato 2 reti. In più a Roma ha offerto segnali di vita Karlsson, inserito senza riscaldamento per Ndoye schiantatosi contro il palo (dovrebbe rientrare in Coppa Italia col Monza il 3 dicembre), e autore di un gol potenzialmente rasserenante. Champions a parte, dove il muro da scavalcare appare troppo alto, il futuro del Bologna è adesso. Ora la pietra filosofale rossoblù deve chiamarsi continuità.