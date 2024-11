Il dopo Zirkzee si aggrappa al ketchup: Italiano e la teoria che sbloccò Higuain

Ricordate la teoria del Ketchup? Ne aveva parlato Higuain dopo un suo digiuno di gol alla Juventus nel 2017: "Van Nistelrooy, in un periodo in cui non segnavo, mi disse che il gol è come il ketchup. Ed è vero: ci provi, ma non escono. E quando escono, lo fanno tutti insieme. È importantissimo segnare, ma non sempre si riesce. Allora bisogna aiutare la squadra a vincere". E non sono state solo parole gettate al vento, perché il Pipita dopo quattro giornate di astinenza in Serie A, ha ritrovato poi il gol nel derby contro il Torino (doppietta) e non si è più fermato: sei partite consecutive in rete, per un totale di 13 gol in dieci presenze. Ha terminato la stagione a quota 32, considerando tutte le competizioni. E ora la stessa legge, proposta in passato anche a De Ketelaere, è stata citata da Italiano in conferenza stampa.