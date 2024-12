Orsolini gol e infortunio: Juve, la sfortuna colpisce anche il Bologna

Brutta tegola per Vincenzo Italiano nel primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Monza. I rossoblù sono andati all'intervallo in vantaggio di due reti ma sono in ansia per le condizioni fisiche di Riccardo Orsolini, che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio al 37' minuto. Al suo posto è entrato Dominguez.