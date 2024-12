Juve-Bologna tra assenze e dubbi: anche Italiano perde pezzi

"Dobbiamo alzare l'asticella". Così Vincenzo Italiano in conferenza dopo la vittoria del Bologna contro il Monza in Coppa Italia. Un netto 4-0 in cui si sono messe in mostra le qualità dei rossoblù e un Castro davvero in splendida forma . Se le note positive sono il passaggio del turno e qualche giocatore ritrovato, dall'altra parte c'è da fare i conti con alcune assenze (o dubbi) in vista del prossimo turno contro la Juventus. Le notizie peggiori, in questo momento, sono arrivate da Orsolini e Dallinga oltre ai giocatori già fuori per infortunio.

Bologna, dubbio Orsolini e Dallinga per la Juve

"Orsolini ha lamentato un piccolo fastidio a una cicatrice vecchia che aveva" ha spiegato Italiano al termine della sfida di Coppa Italia. Per evitare ripercussioni più gravi, comunque, l'esterno è stato tolto subito dopo il gol e il ragazzo verrà rivalutato in questi giorni per capire se possa recuperare o meno per la Juve. Discorso simile per Dallinga: l'attaccante si è fermato durante la rifinitura per un fastidio al polpaccio e non ha preso parte alla gara col Monza. Anche lui al pari di Orsolini è da valutare.

In mezzo al campo mancheranno sicuramente El Azzouzi e Aebischer, entrambi al lavoro per recuperare la condizione ma in ogni caso dovrebbero rivedersi tra i convocati più avanti. Assente sicuro anche Cambiaghi anche lui al lavoro tra palestra e riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio. Tra i dubbi, invece, anche Ferguson. Il centrocampista scozzese è rientrato da poche settimane dopo il brutto stop subito l'anno scorso e deve fare i conti con una condizione non ancora al top. Anche per lui un piccolo fastidio al ginocchio ma "sono tutti dolori normali" ha specificato Italiano nel post gara. Insomma, tanti dubbi e possibili assenze importanti da una parte e dall'altra, perché anche la Juve di Thiago Motta potrebbe recuperare Vlahovic e Adzic ma averne fuori almeno sette per la partita dell'Allianz.