Orsolini infortunato: esito esami e quali partite salterà oltre a Juve-Bologna

Brutte notizie in casa Bologna in vista della sfida contro la Juventus di sabato sera. Alle 18 all'Allianz, la squadra di Italiano, affronterà i bianconeri dell'ex Thiago Motta . Se da una parte c'è il recupero di Vlahovic e di Adzic (a ridurre i probemi dall'infermeria per i bianconeri), dall'altra invece l'allenatore dei rossoblù dovrà fare i conti con assenze importanti. Su tutte quella di Orsolini, uscito per un problema muscolare durante la sfida contro il Monza di Coppa Italia .

Juve-Bologna, Orsolini infortunato: il comunicato

"Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane" ha scritto il Bologna nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Un problema non di poco conto per l'esterno che, oltre alla sfida contro la Juventus, salterà anche altre gare importanti per i rossoblù su tutte quella di Champions contro il Benfica in Portogallo di mercoledì 11 dicembre. Poi niente Fiorentina e Torino in campionato con il suo rientro previsto per l'ultima gara dell'anno solare contro il Verona il 30 dicembre o nella prima del 2025, a gennaio, con la Roma.

Orsolini, però, non è l'unico assente per il Bologna in vista del match dell'Allianz perché, oltre all'allenamento di scarico svolto da chi ha giocato contro il Monza, altri hanno effettuato una seduta differenziata: "Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra". Con Dallinga e Lykogiannis dunque in dubbio per la partita di sabato. Italiano dovrà dunque trovare nuove soluzioni per la gara contro la Juve, soprattutto per sostituire Orsolini.

