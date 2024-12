Occhio Juve, il Bologna perde Orsolini ma Ndoye vola. E irrompe Iling!

BOLOGNA - Se Orsolini era inamovibile, Ndoye lo segue a ruota. L'assenza dell'Orso a Torino è confermata da ieri con la diagnosi ufficiale per l'infortunio patito col Monza in Coppa Italia: lesione di primo grado al bicipite femorale destro , tre classiche settimane lontano dai campi. Le 11 presenze tra i titolari di Orsolini sono seguite a ruota dalle 9 di Dan Ndoye, sempre presente nelle ultime 7 volte in cui è stato disponibile. Per il presidio delle fasce insomma Italiano ha stabilito con precisione le sue gerarchie.

Juve, come cambia il Bologna con l'infortunio di Orsolini

Lo svizzero quindi sarà probabilmente dirottato verso il corridoio destro, quello normalmente occupato da Orsolini. È dall'altra parte che il tecnico ex viola si troverà a dover fare una scelta. Col Venezia in campionato è stato Karlsson il prescelto, con lo stesso Orso a salire dalla panca. Lo svedese è quindi favorito anche per Torino. C'è però una candidatura forte che sta spingendo, quella di Iling-Junior, ben conosciuto in casa Juventus. Il secondo tempo della gara di Coppa ha restituito un giocatore rigenerato, firmatario del cross per il 3-0 e pure capace di battere a rete, come dimostra l'incrocio dei pali colpito nel finale. La sua fisicità potrebbe anche convincere Italiano rispetto ai 'tricks' di Karlsson, il quale continua a peccare di concretezza, ma è tuttavia ancora in pole.