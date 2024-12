Italiano, rammarico Bologna: "Castigati da quel poco che ha fatto la Juve"

Un buon Bologna per 70' prima della rimonta della Juve. All'Allianz la formazione allenata da Italiano ha sfiorato l'impresa ma ha dovuto arrendersi al primo gol di Koopmeiners in A con i bianconeri e al gioiello di Mbangula in pieno recupero. Non sono bastate le reti di Ndoye e Pobega per portare a casa tre punti importanti all'Allianz: "Non sono contento al 100% perché partite come questa vanno vinte" ha sottolineato l'allenatore dei rossoblù a Dazn.

Italiano e il rammarico del Bologna

Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione contro la Juve: "Siamo andati vicini a una vittoria strepitosa per quello che abbiamo fatto per più di 70 minuti. Siamo stati castigati da quel poco che abbiamo concesso alla Juve. Peccato per la gestione dell'ultima palla, non deve accadere e non siamo riusciti a metterci una pezza. Dobbiamo essere questi perché vedo crescita e grande applicazione da parte dei ragazzi. Ho chiesto a loro queste prestazioni e sono contento anche se abbiamo buttato via due punti".

Il tecnico ha continuato: "Questa squadra è applicata, ha voglia di maturare nonostante i pochi allenamenti che facciamo. Potremmo migliorare nella gestione, nella malizia di prendersi un fallo però è una squadra giovane con margini enormi di miglioramento. Dopo le sconfitte riusciamo a reagiare ed è questo che mi lascia positivo per il futuro. Per l'approccio e la gestione abbiamo giocato meglio rispetto ad altre partite con le squadre di prima fascia. Aggiungeremo piano piano alcune cose e limeremo qualche difetto per continuare a migliorarci. Ora pensiamo alla prossima gara importante in Champions".