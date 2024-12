Dallinga fa disperare Bologna: costato 15 milioni, per ora è un flop

I numeri cantano. Ma se permettete non contano. Su 36 squadre nella Champions di quest'anno, soltanto 9 hanno beccato meno reti del Bologna , cioè un quarto del totale. Il Barça ne ha subìte 7, esattamente come i rossoblù. Eppure è secondo in classifica. Il problema non da poco è che i catalani ne hanno segnate una ventina di più: 21-1 il conto. E così la squadra di Vincenzo Italiano non se ne fa nulla dell'ottimo pareggio di Lisbona col Benfica , poichè guardando il classificone ne restano solamente tre peggio degli emiliani: Lipsia, Slovan e Young Boys, le uniche che hanno sempre perso. Prima di addentrarsi nei meandri della stitichezza del Bologna, va detto che ogni sogno di qualificazione ai playoff si era già spento col ko interno per mano del Lille. Già oggi ci sono tre squadre alla massima quota raggiungibile dai rossoblù, ovvero 8 punti (Man City, Eindhoven e Zagabria), una delle quali dovrebbe in teoria finire nel fosso, poichè con esse si completa già il quadro delle 24 qualificabili alla seconda fase. In più ce ne sono altre 8 davanti da superare, compreso a quota 7 il Paris Saint-Germain, una per tutte che difficilmente non farà uno scatto nelle ultime due partite.

L'astinenza da gol di Dallinga

Ergo qualificazione impossibile causa troppo latte versato in precedenza. L'ultima al Dall'Ara col Borussia Dortmund e la trasferta ancora a Lisbona, sponda Sporting, saranno solo passerelle. L'incapacità di metterla dentro è una malattia da Champions. Il Bologna di gol ne ha segnati 9 nelle ultime tre uscite (Venezia e Juventus in campionato, inframmezzate dal Monza in Coppa Italia). Guarda caso, in tutte e tre il centravanti titolare era Santi Castro e non Thijs Dallinga, che in olandese si pronuncia 'dòllinga' ma in controluce si legge 'sciagura'. Eppure l'anno scorso nel Tolosa ha bollato 19 volte (14 gol in campionato, 4 in Europa League e 1 in Coppa di Francia), tanto da rendere equi i 15 milioni di euro più bonus pagati dal Bologna per averlo. E' lunga la tradizione di giocatori arrivati sotto le Due Torri a fari spenti (o meglio a lampadine fulminate...) per poi esplodere. Julio Cruz fu un pianto greco nei primi mesi di permanenza. Lo stesso Joshua Zirkzee non si è certo ambientato il primo giorno a Casteldebole. Dallinga finora brilla per gol annullati, avendo il fuorigioco facile, e pervicace costanza nel fare scelte sbagliate di fronte alla porta avversaria.

Skorupski brilla in porta

Col Benfica nel primo tempo, a tu per tu con Trubin, avrebbe potuto tirare subito, e invece ha tentato un dribbling al portiere con la rapidità di un bradipo sbadigliante. E allora il possibile 1-0 è stato derubricato all'ennesima occasione sprecata dall'olandese, al quale Italiano ha dato ampia fiducia in Champions: 4 da titolare e 2 da subentrante nelle 6 gare giocate. E solo mercoledì a Lisbona è sembrata una scelta per preservare Castro in vista della Viola, malgrado il cinema alla vigilia dell'allenatore («Voglio vedere come esulta, quando fa gol»). Il dato di fatto è che l'unico gol del Bologna in Europa l'ha firmato un difensore, il colombiano Lucumi. Se davanti va malissimo, in porta invece brilla la stella di Lukasz Skorupski, a naso sul podio ideale dei migliori portieri della Champions. La crescita evidente con Thiago Motta si conferma quest’anno: il polacco le para tutte, non prende mai gol. Il problemone non certo per lui è che ne ha segnati lo stesso numero di Dallinga: zero.