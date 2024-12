Italiano e la profezia con Dallinga: “Gliel’ho detto prima di entrare”

Il primo gol in Serie A di Dallinga ha spianato la strada al Bologna contro il Torino: i felsinei hanno centrato un'altra vittoria, grazie anche al raddoppio di Pobega, ex della sfida. Un periodo difficile per i granata e per Cairo, che ha subito l'ennesima contestazione da parte dei tifosi . Al contrario Italiano vive un bel momento e può passare le festività in modo più sereno e ne ha parlato in conferenza stampa.

Italiano, conferenza post Torino-Bologna

"Questa è una vittoria che ci permette di passare un Natale sereno, era l'obiettivo di oggi. Volevamo continuità di risultati positivi, i ragazzi si sono meritati un giorno in più di riposo. Dopo il rigore sbagliato ci siamo un po' disuniti, non abbiamo messo in difficoltà il Torino. Potevamo cambiare subito la dinamica, poi finalmente è arrivato il gol di Dallinga: lo aspettavamo da tanto tempo. Che cosa gli ho detto prima di entrare? 'È ora che ci vai vincere qualche partita e fai gol'. Ci era andato vicino tante volte, soprattutto in Champions, ed era stato bravo a muoversi negli spazi. Finalmente si è sbloccato, sarà importante avere un centravanti in fiducia" - ha spiegato Italiano nella conferenza stampa post partita. Poi sulle ambizioni del club e la lotta per un posto in Europa: "Il presidente ha questo sogno, merita il sudore perché vuole mantenere il Bologna a livelli importanti. Ci prepariamo per cercare di arrivarci, di partita in partita, con ambizione altissima e giocando da squadra matura. Quando fai risultato, hai entusiasmo diverso. Continuiamo a lavorare, davanti stanno andando fortissimo ma proviamo ad avvicinarci".