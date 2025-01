Italiano: "Tanto gioco in casa dell'Inter e grande reazione, sono orgoglioso"

"Andiamo via contenti, specialmente dopo una prestazione del genere aver portato a casa un punto + davvero una soddisfazione". Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito al pari in trasferta per 2-2 contro l'Inter nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata. "Finalmente siamo riusciti a tenere botta fino alla fine, rischiando poco dietro e portando a casa un bel punto dopo una buona prestazione", ha analizzato il tecnico dei rossoblù.