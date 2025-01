L'ex Juve assist e gol ma a Italiano non basta: "Non ce lo possiamo permettere"

Su Dallinga e Castro: "Ho fatto i complimenti a Dallinga. È entrato bene e ha sfiorato il gol. Castro l'ho cambiato perché aveva preso giallo e anche per farlo rifiatare in vista di martedì. Sottolineo ancora la prestazione di Dallinga perché oggi è entrato davvero bene". Su Odgaard e Ferguson: "Ferguson ha duttilità, inoltre in quella zona fa meno chilometri e può continuare a crescere di condizione. Odgaard in trequarti è una grandissima sorpresa e in questo momento è fondamentale". Itaiano si è poi soffermato sulla partita di Orsolini, autore del gol che ha definitivamente chiuso la partita. Però il tecnico lo ha rimproverato per un aspetto particolare, salvo poi festeggiare insieme: "Orsolini non mi aveva fatto impazzire nei primi 15 minuti e dopo l'assist ci siamo abbracciati e gli ho detto che aveva messo una gran palla. Noi non ci possiamo permettere di partire sottotono e di essere superficiali, poi sul gol dovremmo lavorarci bene in settimana".