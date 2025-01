Italiano sfida il Dortmund: "Il Bologna è cresciuto, in Champions vorrei rigiocare..."

Italiano: "Castro e Dallinga sono al 100%"

Sulle scelte di formazione: "In questo momento pensiamo a recuperare al meglio le energie, viste le tante partite ravvicinate. Nel momento in cui sia Dallinga che Castro sono al 100%, la scelta sarà fatta sulla base dell'avversario e da quello che ci possono dare i ragazzi. Castro è reduce dal gol, mentre Dallinga è entrato alla grande contro il Monza. Vedremo domani ma chiunque scenderà in campo dovrà farlo consapevole di essere il primo difensore della nostra squadra. L'obiettivo è presentarci al massimo delle nostre forze perché domani avremo davanti una squadra molto fisica. Abbiamo però la possibilità di schierare tanti giocatori che hanno riposato nell'ultima partita. Sia Fabbian che Urbanski hanno fatto molto bene quando sono stati chiamati in causa. C'è bisogno di tutti. Le partite non è possibile prevederle sotto il piano dello sviluppo e tutti devono leggerle anche dalla panchina. Odgaard è davvero una grande sorpresa, non tanto per il ruolo che sta ricoprendo, quanto per quello che da alla squadra sotto l'aspetto del sacrificio, dell'intelligenza tattica in un ruolo che non aveva mai fatto. Gli faccio i complimenti per come si sta adattando e per come sta rispondendo a tutte le situazioni. Mi era piaciuto molto a Birmingham. Aebischer era rientrato dopo uno stop estivo, poi si è fermato di nuovo e sta ancora lavorando a parte. Noi conosciamo le sue qualità, ma al momento è ancora out".

Italiano: "Mi viene la pelle d'oca..."

Poi conclude: "Attualmente in campionato abbiamo fatto una grande rimonta sulle squadre che ci stavano davanti. Questo ci ha fatto capire che se affrontiamo le partite come abbiamo fatto col Monza possiamo continuare a galleggiare in quelle zone di classifica. Il nostro obiettivo è cercare di rimanere in Europa e noi dobbiamo cercare di alimentarlo. Ho voluto sottolineare l'aspetto mentale. Noi quando giochiamo il giorno dopo alle 21 non andiamo mai in ritiro. Ho chiesto ai ragazzi di concentrarsi sulla partita già a partire da questa sera. Domani vorrei vederli arrivare come se dovessero affrontare una finale. Abbiamo l'occasione di regalare una gioia incredibile ai nostri tifosi. Mi viene la pelle d'oca solo a pensare cosa potrebbe succedere se dovessimo centrare il risultato".