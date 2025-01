Bologna, Orsolini infortunato: lesione muscolare, quanto resterà fuori

BOLOGNA - È durata poco più di mezz'ora, precisamente 35', la partita di Riccardo Orsolini contro il Borussia Dortmund, valida per la settima giornata del super girone di Champions League. Una serata storica, coincisa con il primo successo dei felsinei in questa edizione della massima competizione continentale per club. Il fantasista ex Ascoli, di proprietà della Juventus tra il 2017 e il 2019, ironia del destino, è stato sostituito da un altro ex bianconero, Samuel Iling-Junior, autore del gol-vittoria al 72'.