Italiano saluta la Champions: "Bologna via contento, è stato fantastico"

"Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi per la prova di stasera. Siamo stati aggressivi e bravi a soffocare le loro fonti di gioco come Trincao e Hjulmand. Siamo calati nel finale, sbagliando qualche occasione per il raddoppio". Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, rilasciate ai canali ufficiali del club, dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting Lisbona.