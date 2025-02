Calabria, addio Milan dopo 18 anni: il saluto dei rossoneri

Davide Calabria è un nuovo giocatore del Bologna. L'ufficialità arriva dopo il saluto di ieri, tra le lacrime di emozione, all'uscita dal centro sportivo di Milanello: "Mi mancherà tutto", aveva commentato il difensore ai cronisti e ai tifosi appostati fuori dai cancelli per un saluto. Il calciatore si aggiunge alla formazione allenata da Vincenzo Italiano con la formula del prestito fino al prossimo giugno, come annunciato nel comunicato ufficiale diramato dal club emiliano: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Davide Calabria dall’AC Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025". Un innesto importante per i rossoblù, con il calciatore che lascia il Milan dopo ben 18 anni.