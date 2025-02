Italiano: "Premiati dopo 5' di black out. I rigoristi, solito giochino..."

"I rigoristi stavano per fare lo stesso giochino di Venezia. Secondo me Castro sapeva che doveva essere Ndoye a battere questo rigore, perché è il più freddo in questo momento. Abbiamo avuto cinque minuti di blackout come con il Verona e stavamo complicando una partita giocata benissimo. Stavamo per fare qualcosa di molto pericoloso in termini di punti importanti, ma abbiamo avuto una grande reazione. La squadra non si è disunita e questo ci ha permesso di vincere. Mai abbandonare la partita, anche nei minuti finali si può vincere". A dirlo è il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 3-2 contro il Torino.