Italiano esulta: "Bologna, grande reazione. La classifica diventa importante"

"Un'altra reazione fantastica della squadra, in una partita che stavamo giocando bene contro una squadra che in campo aperto può fare male. Essere andati sotto poteva compromettere il secondo tempo, invece la capacità dei ragazzi di non mollare e tenere sempre vive le partite ci dà la possibilità di vincere gare come queste. Soprattutto in casa". Così Vincenzo Italiano commenta a Dazn la vittoria del Bologna in casa contro il Milan.