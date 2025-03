Italiano: "Rimonte mai scontate, ma voglio un Bologna più sveglio e malizioso"

BOLOGNA - " Negli ultimi tre giorni siamo riusciti ad aggiungere sei punti alla nostra classifica e questo è un grande merito dei ragazzi. La partita di oggi l'abbiamo preparata in pochissimo tempo, cercando di farci trovare pronti. Allo stadio c'è un'atmosfera bellissima , che la squadra percepisce e la fa rendere il doppio". Lo ha dichiarato Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna, ai microfoni di Rai Radio 1, dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari .

Su Orsolini e Cambiaghi

"Non è mai semplice rimontare il risultato e non sempre è possibile. Non mi è piaciuto prendere quel gol nel primo tempo, perché avevamo concesso al Cagliari poche occasioni. Dobbiamo essere più maliziosi e svegli quando difendiamo. Non dobbiamo abituarci ad andare in svantaggio", ha aggiunto Italiano. "Orsolini ha giocato un'ottima partita. Anche Cambiaghi è entrato dando la giusta verve. All'intervallo ho modificato qualcosina, ma alla fine i protagonisti sono sempre i giocatori: sono loro che hanno reso possibile questo successo", ha concluso il tecnico del team emiliano.