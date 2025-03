Bologna, Italiano: "Verona come una casa. Peccato perdere Ferguson"

Italiano: "Peccato perdere Ferguson"

"Credo che attaccheranno con tanti uomini, in un ambiente molto caldo che li trascinerà. Con lo staff e con i ragazzi abbiamo parlato anche di questo ma allenandosi sempre al mattino sono abituati a quell'orario. Cambia poco. E' la prima volta quest'anno e dobbiamo cercare di metterci in testa in fretta che scesi dal letto si va allo stadio per disputare una partita importante. Holm e Pedrola? Il Verona sta bene, ha trovato in alcuni elementi grande energia e grande forza e nel mercato hanno aggiunto giocatori di livello. Domani saranno inoltre supportati da uno stadio che li spingerà, e la squadra in casa sa essere arrembante sia per struttura, che fisicità e passo. Sotto l'aspetto dell'atteggiamento noi dobbiamo avere un approccio feroce sin da subito. Per quanto riguarda Holm e Pedola sono rientrati Holm ieri mentre Pedrola a inizio settimana. Piano piano inizieranno a stare bene anche loro. Purtroppo quest'anno abbiamo perso alcuni elementi nel loro migliore momento, vedi Orsolini, Holm, Ferguson e Odgaard. Holm tornerà a regime, così come Pedrola un ragazzo che è arrivato qui con grande entusiasmo e uno spirito che mi piace tantissimo. Arrivano però entrambi da infortuni fastidiosi. Odgaard? Questa settimana gli ha permesso di aggiungere condizione. Prima di Cagliari non era ancora al 100%, mentre questa settimana ha spinto tanto ed è cresciuto di condizione. Posso dire che lo abbiamo recuperato. In quella zona di campo lui sa muoversi, sa smarcarsi, ha questi stop orientati che permettono di muovere il gioco sugli esterni. In quella zona è tanta roba per noi. Vedremo domani, ma se non è dall'inizio ci darà una mano a partita in corso".